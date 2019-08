Nasce ufficialmente la Serie B 2019/20 con il calendario: subito Crotone-Cosenza ed Empoli-Juve Stabia. Tutte le 38 giornate del torneo

Ad Ascoli nasce ufficilamente la stagione 2019/20 di Serie B. Nella serata di martedì sono state svelate le 38 giornate che accompagneranno i 20 club della cadetteria verso il sogno della Serie A oppure il baratro della C.

Ad aprire la stagione ci sarà un derby infuocato in terra calabrese: quello tra Crotone e Cosenza. Tra gli altri match, spiccano Empoli-Juve Stabia e Pisa-Benevento (probabile sia anche il primo match assoluto della stagione). Gian Piero Ventura e la sua Salernitana faranno il proprio esordio allo Stadio ‘Arechi’ di Salerno contro il Pescara, mentre il Chievo partirà dal ‘Renato Curi’ di Perugia contro il Grifone di Fabio Grosso.

Tanti i derby che si disputeranno nel prossimo campionato di Serie B: i maggiori saranno in Veneto (Chievo, Cittadella e Venezia), Campania (Salernitana, Juve Stabia e Benevento) e Toscana (Empoli, Pisa, Livorno).

La stagione partirà ufficialmente il 25 agosto (in concomitanza con la Serie A) e il termine della regular season è previsto per il 14 maggio. Un torneo importante quello che si appresta ad iniziare tra poche settimane: si ritorna di nuovo a 20 squadre, dopo l’ultima annata tribolata e la casella vacante per raggiungere il numero pari di partecipanti al torneo.

Di seguito, ecco il calendario completo del prossimo campionato di Serie B: