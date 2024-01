Serie B, le squadre favorite alla promozione

di Redazione ZON

È iniziato il girone di ritorno di Serie B, ecco quali sono le squadre favorite per la promozione.

Superate le 20 partite giocate nel torneo cadetto, si iniziano a delineare le formazioni che possono ambire alla promozione ed ai playoff.

La prima parte del campionato di Serie B ha messo in evidenza per il momento un’unica grande favorita per il salto di categoria: il Parma di Fabio Pecchia.

Dietro gli emiliani è bagarre, con diverse squadre vicine tra loro in classifica, in corsa per il secondo posto che vale la promozione diretta, e gli spareggi per la Serie A.

Parma favorita per la Serie A

Il Parma di Fabio Pecchia sta confermando di essere la favorita per la promozione diretta in Serie A. Gli emiliani, tranne qualche passaggio a vuoto, stanno dimostrando di meritare il primo posto. Dispongono di una rosa di grande qualità ed effettivamente sono uno spanna sopra alla concorrenza.

Ecco perché osservando le quote Serie B sulla vincente del campionato cadetto, si nota come l’undici di Pecchia sia ritenuta quasi con un piede in massima serie con una quotazione di 1,25.

Alle spalle degli emiliani la situazione appare molto equilibrata, con diverse formazioni ambire alle prime posizioni, fra cui spiccano Venezia, Como, Cittadella, Cremonese, Palermo, Catanzaro e Modena. Senza trascurare team come Bari e Sampdoria che hanno iniziato male la stagione ma in cerca di riscatto nella seconda parte.

Un gruppetto di formazioni mira al salto di categoria, alcune rappresentano delle conferme, altre autentiche sorprese. Fra le prime rientrano il Venezia, il Como, la Cremonese ed il Palermo. Si tratta di squadre che già la scorsa estate partivano fra le candidate alla Serie A. Tutte stanno confermando di avere i requisiti per poter ambire alla promozione ed alle prime posizioni playoff.

Sorpresa della stagione è invece sicuramente il Catanzaro, neopromosso dalla serie C e protagonista finora di un campionato cadetto eccellente, guidato sapientemente in panchina dall’esperto Vivarini.

Un po’ meno sorpresa invece è il Cittadella, sono ormai diversi anni che occupa stabilmente le prime posizioni in serie B, più volte giunto ai play-off senza però mai riuscire a fare il salto di categoria.

Il Modena è un’altra formazione che sta disputando un buon campionato, può certamente ambire ad un posto play-off, anche se rispetto alle altre squadre davanti sembra essere un gradino più indietro.

Da non trascurare infine team che sono partite male e con ben altre aspirazioni ma che stanno pian pian recuperando posizioni, fra cui il Brescia, il Bari e la Sampdoria.