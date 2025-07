Serre, Popolando – Festival della Musica Popolare e delle Tradizioni Contadine

di Redazione ZON

Nella line up della IV edizione, suoni e ritmi della Campania ed echi di Mediterraneo

Dal 17 al 20 agosto 2025 – Borgo San Lazzaro, Persano – Serre (SA)

Manca ormai meno di un mese a Popolando – Festival della Musica Popolare e della Tradizioni Contadine. Dal 17 al 20 agosto 2025, Borgo San Lazzaro, frazione di Persano nel Comune di Serre si animerà per la IV edizione della rassegna che celebra le radici, la musica e la cultura popolare, nel cuore rurale della Piana del Sele.

Organizzato dal Comitato Festa Borgo San Lazzaro, in occasione della festività della Madonna delle Grazie e del Sacro Cuore di Gesù, Popolando Festival unisce fede, comunità, tradizioni e sonorità popolari, accogliendo il pubblico in un’atmosfera autentica e condivisa.

E mentre la macchina organizzativa è a lavoro per assicurare ogni dettaglio e curare al meglio ogni aspetto della manifestazione, dai concerti alla logistica; dagli stand espositivi all’offerta gastronomica tipica, tante sono le novità che si preannunciano per quest’anno. A partire dalla durata del festival che, per questa edizione 2025, si allunga di un giorno.

Non una novità ma una conferma, invece, la scelta degli organizzatori di offrire musica di qualità, proponendo una line up dei concerti, tutti ad ingresso libero, che ancora una volta si pone come un viaggio tra le sonorità popolari della Campania, con uno sguardo rivolto al mondo e ai ritmi del Mediterraneo.

I concerti

Il 17 agosto ad aprire il Festival saranno i Sibbenga Sunamo. Dall’alto Cilento, la più scanzonata formazione di musica popolare: una vera esplosione di ritmo con il sound tribale e meticcio di questo gruppo che fonde percussioni, tammorre e strumenti tradizionali, in un concerto vibrante e coinvolgente.

Il 18 agosto toccherà, quindi, ai Tammorrasia che, con un repertorio che spazia tra canti rituali e ballate popolari, celebreranno la bellezza della tradizione, tra voci antiche e suoni ancestrali.

Il 19 agosto, per la terza serata, dalla terra dei bottari e delle battuglie di pastellessa sul palco di Popolando Festival saliranno Stany Roggiero & I Bottari della Cantica Popolare, portando in scena il progetto “‘E figlie ‘e Masaniello”. Una vigorosa miscela di storia e identità meridionale in cui la memoria ed il folclore si sposano con la cultura musicale contemporanea, tra botti, tini, falci e voci potenti.

Il 20 agosto, infine, a concludere la IV edizione di Popolando Festival sarà Eugenio Bennato. Icona della musica popolare e mediterranea, il maestro della world music italiana fa tappa a Borgo San Lazzaro con il nuovo tour “Musica dal Mondo”: un percorso attraverso i suoi quasi cinquant’anni di ricerca musicale.

Popolando Festival, però, non è solo musica che unisce. Come recita il claim di questa IV edizione, Popolando è un luogo dell’anima “Dove la devozione incontra la festa e la memoria torna a danzare” e, dunque, è anche ricordi, gesti e sapori che raccontano la storia del territorio e l’identità della sua comunità.

Il programma completo della manifestazione, infatti, si arricchirà di altri momenti e di altre sfumature, per regalare a chi vorrà viverle quattro serate all’insegna dell’accoglienza, della condivisione e della tradizione.

Per informazioni e contatti:

Facebook:

Popolando – Festival della musica popolare e delle tradizioni contadine

Email:

[email protected]