Sicilia, attivo il numero verde per vittime di bullsimo e cyberbullismo

di Anna Del Prete

NUMERO VERDE BULLISMO E CYBERBULLISMO SICILIA – Da ieri, 10 aprile, in Sicilia, è attivo un servizio telefonico (numero verde) e una piattaforma di chat per segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo.

Entrambi i canali sono gestiti dalla Fondazione Sos e Il Telefono Azzurro. Il servizio è accessibile dal lunedì al venerdì tra le 14:00 e le 20:00 e include il numero verde gratuito 800.280.000. Il servizio di chat online è disponible sul sito www.1nessuno100giga.it.

Numero verde anti bullismo e cyberbullismo in Sicilia: l’origine dell’iniziativa

L’ iniziativa fa parte del progetto “1nessuno100giga”, una collaborazione guidata dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e sostenuta finanziariamente dalla Regione Siciliana. L’investimento è di quasi 2,4 milioni di euro. Il progetto coinvolge anche la piattaforma Elisa del ministero dell’Istruzione, la Fondazione Carolina e il movimento antibullismo MaBasta, sotto la guida di un coordinamento interistituzionale.

L’impresa è stata avviata in seguito alla legge regionale del 2021. Questa ha l’obiettivo di prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo in Sicilia. Il piano d’azione prevede attività fino alla fine del 2024, implementate attraverso nove Centri territoriali di supporto (Cts). Ogni Cts è rappresentato da una scuola in ogni provincia e viene scelto per la sua esperienza in inclusione e nuove tecnologie, assicurando un approccio efficace e mirato alla lotta contro questi fenomeni.

