Sicilia, si indaga sulla morte di due donne

di Antonio Jr. Orrico

Un giallo in Sicilia. A Naro, in provincia di Agrigento, due donne sono state trovate morte questa notte. I due corpi, stando alle prime informazioni, sarebbero stati trovati in due abitazioni diverse. Entrambe le vittime sono di nazionalità romena e una delle due è stata trovata carbonizzata. Per gli inquirenti una delle ipotesi è che entrambe siano state uccise. Una scoperta a dir poco amara, che è stata compiuta dai Vigili del Fuoco.

La prima tragica scoperta compiuta questa notte dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio in vicolo Avenia. Qui è stata trovata la prima donna carbonizzata, una romena da tempo domiciliata a Naro. Si chiamava Maria Russ, aveva 57 anni. Successivamente, dopo un po’ di tempo, i Vigili hanno trovato anche la seconda donna senza vita, in un lago di sangue, in via Da Vinci. In questo caso, stando alle prime informazioni, la vittima potrebbe essere stata aggredita in strada. Delia Zarniscu il nome della seconda donna, di 58 anni. L’abitazione sarebbe a soqquadro.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri in Sicilia di Naro e del reparto operativo di Agrigento. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l’aggiunto Salvatore Vella. Intervenuto anche il medico legale. Le zona di vicolo Avenia e di via Da Vinci sono state transennate per permettere i rilievi degli specialisti della scientifica. La distanza fra le due abitazioni in cui sono stati trovati i due cadaveri è di appena duecento metri. I militari stanno accertando i possibili collegamenti fra le due morti.