Studenti in protesta: “Vogliamo sicurezza e trasparenza all’Università di Salerno”

di Redazione ZON

Coma da Comunicato, ieri, in Piazza Gabriele De Rosa, si è svolta un’assemblea pubblica convocata da Link Fisciano insieme ad altre realtà studentesche, per discutere delle gravi problematiche strutturali che affliggono l’Università di Salerno. La mobilitazione segue il recente incidente nel campus, che ha visto la caduta di un albero e il ferimento grave di alcuni studenti.

Gli studenti chiedono risposte e trasparenza, denunciando una situazione di abbandono: “Strutture fatiscenti, manutenzione del verde inadeguata e continui crolli rendono pericoloso frequentare il campus. Ci sono tanti studenti che, dopo la notizia dei ragazzi gravemente feriti a seguito della caduta dell’albero, hanno paura di mettere piede nel Campus in giornate con condizioni metereologiche avverse ” ha dichiarato Amaranta Avallone, coordinatrice di Link Fisciano.

Il Rettore aveva proposto un incontro a porte chiuse, ma gli studenti hanno richiesto un confronto pubblico per garantire trasparenza. Tuttavia, nessun rappresentante dell’ateneo si è presentato all’assemblea “sostenendo che la mancata volontà di confronto fosse riconducibile a noi, per il precedente rifiuto a confrontarci in forma privata. Tale assenza è ingiustificabile, pretendiamo risposte immediate”.

“Non smetteremo di chiedere maggiore sicurezza e trasparenza. Vogliamo poter studiare in luoghi sicuri, che attualmente l’Università Degli Studi di Salerno, e chi la rappresenta, non ci garantisce.” Ha concluso Avallone, sottolineando l’urgenza di interventi concreti per la sicurezza degli studenti.

La protesta continua, mentre gli studenti promettono nuove mobilitazioni fino a quando non saranno date risposte chiare e garantite condizioni di studio dignitose.