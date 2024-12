Sicurezza urbana a Salerno: il nuovo piano del Comune

di Redazione ZON

Il Comune di Salerno ha lanciato un nuovo progetto per migliorare la sicurezza urbana, finanziato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Salerno. Questo ambizioso piano mira a potenziare la sicurezza e la qualità della vita in città, rendendo Salerno un luogo più sicuro e accogliente per i suoi cittadini.

Obiettivi del progetto

Il piano, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e Giovanili, l’Assessorato alla Sicurezza, il Settore Politiche Sociali e la Polizia Municipale, si concentra su quattro punti principali:

Monitoraggio e controllo del territorio Implementazione di nuove tecnologie hardware e software per ottimizzare la gestione informatizzata della Centrale Operativa della Polizia Municipale. Formazione e sensibilizzazione Creazione di laboratori educativi e percorsi formativi rivolti ai giovani per promuovere la legalità e la convivenza civile. Riqualificazione urbana Interventi di valorizzazione di spazi pubblici, con particolare attenzione a quelli destinati ai giovani, per restituirli alla comunità. Collaborazione tra istituzioni e cittadini Costruzione di reti efficaci per favorire il dialogo e la partecipazione attiva della comunità, creando un senso di appartenenza e condivisione.

Un passo avanti per la comunità

Secondo una nota ufficiale del Comune, “Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una città più sicura e inclusiva, dove ogni cittadino possa sentirsi protetto e valorizzato. La sicurezza urbana è un tema cruciale per il benessere della comunità.”

Grazie a questa iniziativa, Salerno punta a diventare un modello di sicurezza e qualità della vita, rispondendo alle esigenze dei cittadini e promuovendo una cultura della legalità e del rispetto reciproco.