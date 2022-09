Sin Fin – Romeo Santos & Justin Timberlake: testo e significato

You already know this love is all yours, baby

So take it

We’ve been here before, it’s strong enough to save us (oh)

Oh, baby

Lo que tenga que hacer por nosotros, haré lo que pidas

Dispuesto a humillarme, por ti toco fondo en mi vida

(Escucha)

Can’t avoid it

Can’t escape my love ‘cause it’s yours

Even if you walk out the door, uh

It’ll chase you, lover (a donde vayas)

Ni me queda sudor

Agotado, agitado, sin voz

Es la muestra que yo por tu amor

He luchado con vigor, oh-oh

You already know this love is all yours, baby

So, take it

We’ve been here before, it’s strong enough to save us (oh)

Oh, baby

Dios me dio este corazón

Y su prioridad es latir por ti

If it takes my life, it’s fine, I’ll gladly go to war

Te voy a seguir amando sin fin

Oh, dance

(¡Wuh!)

Oh, dance

Turn the lights off

¿Qué más hago?, es mi posición, I am yours

Si me dejas por un error, ah

That would drive me crazy

Yo te amo siempre, tú (tú)

Eres mi reina, mi luz

Mami, te canto mi canción

Si tú me dejas, muero de dolor, uh-uh

You already know this love is all yours, baby

So take it

We’ve been here before, it’s strong enough to save us (oh)

Oh, baby

Dios me dio este corazón

Y su prioridad es latir por ti

If it takes my life, it’s fine, I’ll gladly go to war

Te voy a seguir amando sin fin

Dice la gente (uh-uh)

“Jamás te arrepentirás de ser valiente” (uh-uh)

Te protejo sin temor eternamente

Lo vuelvo a decir: ¿qué no haría por ti?, uh

You already know this love is all yours, baby

So take it

We’ve been here before, it’s strong enough to save us (oh)

Oh, baby

Dios me dio este corazón

Y su prioridad es latir por ti

If it takes my life, it’s fine, I’ll gladly go to war

Te voy a seguir amando sin fin

Oh, dance (¡wuh!)

Oh, dance

Y’all can’t do it like we do it

Two kings