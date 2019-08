Il differenziale segna 191 punti contro i 199 della chiusura di ieri. Lo spread BTP-Bund decennale torna, invece, ai livelli dell’Ottobre 2016

Un buon segnale incoraggiante per quel che riguarda il nuovo Governo che si appresta a nascere. Il Conte bis sembra sempre più una solida realtà, ogni giorno che passa. Ora che siamo alle battute finali della trattativa, anche gli altri ambiti che contornano il mondo politico sembrano aver dato la benedizione. Infatti, l’apertura dello spread BTP-Bund è in deciso calo. Gli occhi del mercato guardano ai possibili sviluppi della situazione politica e alla formazione di un nuovo Governo.

Lo spread segna 191 punti, contro i 199 della chiusura di ieri. Il rendimento del BTP decennale italiano sui mercati, dopo tanto penare, torna ai livelli dell’Ottobre 2016, quando la scena politica era governata da ben altri attori. Con i mercati che guardano ai possibili sviluppi della situazione politica e alla formazione di un nuovo Governo i rendimenti del 10 anni sono pari all’1,23%. Come se non bastasse, ad aumentare le notizie positive di giornata per l’economia italiana ci pensa anche la Borsa di Milano. Piazza Affari, infatti, segna un ottimo +0,2% che ha un buon sapore, particolare. Soprattutto nel momento in cui le altre Borse europee latitano e aprono tutte al passivo.

Tornando a Milano, la migliore del listino principale è Saipem (+1%) assieme ai bancari, che beneficiano della possibile schiarita sul fronte politico, da Ubi (+0,8%) a Banco Bpm (+0,7%). In fondo al listino nuova seduta in rosso per la Juventus (-2,1%), Cnh (-0,8%) e UnipolSai (-0,7%).

Insomma, ottime notizie sul fronte economico.