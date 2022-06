Squid Game: rilasciato il primo teaser poster della seconda stagione

Sembra che manchi sempre meno alla seconda stagione di Squid Game. Nella giornata di ieri, gli account social ufficiali di Netflix hanno pubblicato un teaser poster (clicca qui) con un’animazione dalla durata di pochi secondi della bambola Young-hee. I post sono stati poi accompagnata dalla didascalia che recita: “semaforo rosso…luce verde. Squid Game sta ufficialmente tornando per una seconda stagione”.

Subito dopo è stato pubblicato anche un messaggio di Hwang Dong-hyuk, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo della celebre serie sud-coreana: “Ci sono voluti 12 anni per dare vita alla prima stagione di Squid Game. Ma ci sono voluti appena 12 giorni affinché Squid Game diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. Come showrunner, regista e produttore di Squid Game, mando un grosso abbraccio ai fan di tutto il mondo. Grazie per aver guardato e amato la nostra serie“- ha scritto commosso nella nota pubblicata dal colosso dello streaming.

Dong-hyuk ha poi concluso, rivelando anche qualche piccola anticipazione sui personaggi che compariranno nella seconda stagione. Come egli stesso ha confermato, faranno ritorno sia Gi-hun che Front man, così come forse sarà presente anche l’uomo vestito con il ddakji. Inoltre, verrà presentato anche un nuovo personaggio: Cheol-su, il fidanzato di Youn-hee.

Al momento manca ancora un vero e proprio teaser trailer ufficiale, così come non è stata indicata neanche la data ufficiale di rilascio. Eppure, senza alcun dubbio le cose hanno iniziato a smuoversi, e tutti i fan che aspettavano con impazienza la season 2, vedranno presto soddisfatte le loro aspettative.

