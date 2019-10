Ribery salterà le prossime tre giornate per squalifica: il francese ha assunto un comportamento antisportivo al termine della gara

Ribery si è reso protagonista di un brutto “terzo tempo” al termine della gara contro la Lazio. Il francese, già stizzito dal cambio, dopo il fischio finale ha protestato in maniera veemente nei confronti dell’assistente Passeri, spintonandolo più volte. L’ex Bayern Monaco si è scusato a mente lucida, con un post sui propri canali social.

La Lega Serie A non ha chiuso un occhio e ha esercitato il pugno duro anche con il campione francese.

Il comunicato del Giudice Sportivo sulla sanzione disciplinare

“CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 20.000,00 RIBERY Franck Henry (Fiorentina): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, avvicinandosi con atteggiamento minaccioso, assunto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un Assistente che si concretizzava, oltre che in parole irrispettose, in una spinta con un braccio sul petto, spostando il medesimo leggermente, nonché in un ulteriore spinta afferrandolo per un braccio (art. 36 comma 1 lett. b nuovo CGS)”.

Ribery salterà le partite contro il Sassuolo, il Parma e il Cagliari e tornerà a disposizione dopo la sosta. Anche Montella sarà costretto a saltare il prossimo turno “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, con atteggiamento minaccioso, rivolto al Direttore di gara un’espressione intimidatoria”.

