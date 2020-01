Stasera in TV, su Rai 3, alle 21.30, andrà in onda l’incensato film di Matteo Garrone, Dogman. Ecco tutte le curiosità di uno dei migliori film italiani

Un grande film, che racconta uno dei casi più truci e strambi della cronaca italiana, avvenuto nel 1988. Dogman, film del 2018 di Matteo Garrone, è ispirato al cosiddetto “delitto del Canaro“, l’omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma per mano di Pietro De Negri, detto “il Canaro della Magliana”. Quest’ultimo, infatti, era un toelettatore di cani in Via della Magliana 253, dove esercitava la propria attività. Stasera in TV, su Rai 3, il film pluripremiato andrà in onda alle 21.30.

Trama e curiosità

Dogman, il film stasera in TV, racconta la storia di Marcello (Marcello Fonte), uomo con due grandi amori: la figlia Alida e i cani che accudisce con la dolcezza di uomo mite e gentile. Il suo negozio di toelettatura, Dogman, è incistato fra un “compro oro” e la sala biliardo-videoteca di un quartiere periferico a bordo del mare, di quelli che esibiscono più apertamente il degrado italiano degli ultimi decenni.

L’uomo-simbolo di quel degrado è un bullo locale, l’ex pugile Simone, che intimidisce, taglieggia e umilia i negozianti del quartiere. Con Marcello, Simone ha un rapporto simbiotico come quello dello squalo con il pesce pilota.

Marcello finisce col tradire non solo la sua stessa moralità, ma anche i suoi compaesani. Il peso delle proprie azioni diventa sempre più insostenibile, tanto che arriverà ad autoaccusarsi, finendo per un anno in carcere, lontano dalla figlia di cui doveva prendersi cura. A quel punto, scatterà la vendetta.

Vincenzina Carnicella, madre della vittima Giancarlo Ricci, ha chiesto un milione di € di risarcimento a Matteo Garrone perché il personaggio ispirato a suo figlio non corrisponderebbe alla realtà.

