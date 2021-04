Siete pronti a scoprire una verità compromettente su uno dei membri di spicco della famiglia reale? Stasera in tv non perdetevi questo film

Stasera in tv andrà in onda, sul canale 27 del ddt, il thriller del 2008 diretto Roger Donaldson. Il film, dal titolo “The Bank Job” (La rapina perfetta), è basato su una storia vera che racconta la grandiosa rapina alla filiale londinese della Lloyds Bank a Baker Street, realizzata la notte dell’11 settembre 1971.

Potrebbe interessarti:

I produttori hanno affermato che la storia non è stata potuta raccontare nel 1971 a causa di un D-Notice. Il motivo? Presumibilmente legato alla protezione un membro di spicco della famiglia reale britannica. Secondo i produttori, questo film, sebbene includa elementi significativi di finzione, ha lo scopo di rivelare la verità per la prima volta.

Trama

Terry, proprietario di una rivendita di auto d’epoca, è un ex ladro. Contattato da una vecchia conoscenza, la bella Martine, gli viene proposto di “il colpo della vita“. Si tratta di una rapina nel cuore di Londra, nel caveau della Lloyd Bank, dove sono depositate centinaia di cassette di sicurezza. Per Terry è l’occasione che aspettava da tempo per mollare tutto, saldare i debiti e ricominciare una nuova vita con sua moglie e le due figlie.

Il piano è semplice: scavare un tunnel che porta direttamente al caveau della banca e svuotare le cassette di sicurezza fino all’ultimo centesimo. In realtà l’ex modella ha qualcosa da nascondere: poco tempo prima, di ritorno da un viaggio in Marocco, fermata all’aereoporto per spaccio di eroina, è stata “costretta” a stringere un accordo con un agente dei Servizi Segreti Britannici. In cambio della sua fedina pulita, la donna dovrà ottenere il contenuto di una cassetta di sicurezza contenente materiale fotografico compromettente su un membro della famiglia reale. Cosa succederà? Per scoprilo vi toccherà aspettare la messa in onda di questa sera alle ore 21.10 su Paramount Netword. Buona visione!