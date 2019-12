Stasera in tv, alle 21.00 su Iris (Canale 22 DTT), il film “L’allenatore nel Pallone”, con Lino Banfi nei panni dell’immarcescibile Oronzo Canà

Stasera in tv, in prima serata su Iris (canale 22 del digitale terrestre) andrà in onda il film “L’allenatore nel Pallone”, diretto nel 1984 da Sergio Martino.

Ne è protagonista Lino Banfi (indimenticato Nonno Libero della fiction “Un medico in famiglia”) che interpreta Oronzo Canà, un mediocre allenatore di calcio pugliese che sogna il passaggio nella massima serie. L’occasione arriva quando il Commendator Borlotti (Camillo Milli) lo ingaggia per guidare la sua squadra, la Longobarda, appena promossa in Serie A.

Il film è diventato un cult anche per gli appassionati di calcio grazie anche alle numerose comparse di reali protagonisti del campionato di calcio Anni Ottanta, tra giocatori, allenatori, giornalisti e commentatori sportivi.

Il sequel

Spinto dal successo del primo film, nel 2008 Sergio Martino ha deciso di dirigere, nel 2008, una nuova pellicola dedicata alle avventure di Oronzo Canà sulla panchina della Longobarda: nel cast de “L’allenatore nel pallone 2” figurano, insieme al ritrovato protagonista Lino Banfi, il comico napoletano Biagio Izzo (un “malato” vero) e la showgirl Anna Falchi, che spesso sui social si espone per i colori della sua squadra: la Lazio.

Leggi anche