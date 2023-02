Stop auto a benzina e diesel dal 2035: la decisione dell’Unione Europea

Una decisione storica quella del Parlamento Europeo: è stata approvata la normativa che impone il divieto di vendita di automobili e furgoni dotati di motore alimentato con carburante diesel, benzina, gpl e metano a partire dall’anno 2035. L’obiettivo della comunità europea è quella di raggiungere l’obiettivo zero emissioni nel 2050.

Con l’approvazione di 340 voti – insieme a 279 contrari e 21 astenuti – però c’è l’eventualità di un riesame tra tre anni: secondo quanto riporta Open, nel 2026 l’esecutivo Ue potrebbe riconsiderare lo stop. Per i settori pubblici la normativa verrà applicata 5 anni prima: infatti, i nuovi bus urbani che circoleranno per le città dovranno essere a emissioni zero. Autocarri, pullman a lunga percorrenza e rimorchi invece dovranno tagliare del 90% la CO2 emessa entro il 2040.

Quindi dal 2035 le auto con motore a combustione, alimentate a benzina e diesel, non potranno più essere immatricolate. Entro il 2030 i costruttori dovranno ridurre del 55% le emissioni delle nuove auto immesse sul mercato e del 50% quelle dei nuovi veicoli commerciali. Entro l’anno prestabilito Bruxelles presenterà una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante tutto il ciclo di vita delle auto e dei furgoni venduti sul mercato continentale. Ogni due anni la Commissione europea pubblicherà una relazione sulla mobilità a zero emissioni.

Non ci sarà un fatidico blocco totale della circolazione delle auto a benzina o diesel: infatti, secondo le direttive europee queste potranno continuare a circolare, ma è evidente che queste subiranno un’importante svalutazione di prezzo in vista del 2035. Questo strizzerà l’occhio alla vendita di auto elettriche, ancora poco considerate dagli italiani: le immatricolazioni di auto elettriche rappresentano il 2,6% del totale del mercato. L’acquisto di un’auto elettrica attualmente comporta un investimento minimo di 20 mila euro.