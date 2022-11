Sulla Terra vivono 8 miliardi di persone

Data storica quella del 15 Novembre 2022: oggi, infatti, la popolazione mondiale raggiunge la cifra record di 8 miliardi di esseri umani viventi sulla Terra.

Un dato che emerge dal rapporto diramato dal Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite a margine del World Population Day 2022, occasione, lo dice il Segretario Generale Onu Antonio Guterres “per celebrare le nostre diversità nel riconoscimento di essere un’unica umanità” e per riflettere su “quanto possiamo ancora fare per prenderci cura degli altri”.

Ancora secondo l’Onu, entro la fine del secolo la popolazione mondiale sarà progressivamente più vecchia, nel 2050 per esempio gli over65 saranno il doppio dei bambini sotto i cinque anni di età, con un’aspettativa di vita intorno agli 82 anni, con le donne potenzialmente più longeve rispetto agli uomini, e con un tasso di fertilità sempre più basso: si stima in questo senso che, entro la fine del secolo, vedranno la luce meno di due bambini per donna.

Riguarda proprio i bambini la più grande buona notizia emersa dal report Onu sulla popolazione mondiale: il tasso di mortalità infantile, infatti, andrà progressivamente ad abbassarsi entro la fine del secolo. Un risultato figlio dei grandi progressi messi a segno dalla scienza e dalla ricerca medica in tutti questi anni.