Super Tuesday: perché è un giorno importante negli Usa?

di Rita Milione

Il Super Tuesday, letteralmente il super martedì, è il giorno più importante nelle primarie statunitensi, con cui si sceglieranno i candidati per il partito democratico e repubblicano che si sfideranno alle elezioni presidenziali del 5 novembre 2024. È il giorni in cui più Stati votano contemporaneamente per le primarie, dette anche caucus, infatti oggi sono chiamati al voto ben 15 stati.

Gli Stati in cui si vota sono: Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia, più il territorio delle Samoa. Visto che il voto si svolge in sei fusi orari diversi, potrebbero essere necessarie ore e giorni per determinare i vincitori.

Cosa succede dopo il Super Tuesday? In primavera sono previste diverse altre date: le primarie repubblicane si concluderanno il 4 giugno, quando voteranno Dakota del Sud, Montana, New Jersey e Nuovo Messico, mentre per quelle repubblicane bisognerà aspettare l’8 giugno quando toccherà all’isola di Guam e alle Isole Vergini Americane.

Super Tuesday: cenni di storia

Solitamente, in tale giorno, si comincia ad avere un’idea piuttosto chiara di chi sarà il candidato Presidente, che sarà poi nominato in estate durante le convention dei delegati. Una notevole eccezione fu il 2008, quando la sfida tra Barack Obama e Hillary Clinton in 23 Stati, il numero più alto di sempre, finì in un sostanziale pareggio.

Dal 1988, anno in cui la locuzione inizia ad essere molto usata nei media, i candidati di entrambi i principali partiti che nel Super Tuesday hanno vinto nel maggior numero di Stati, sono risultati i candidati della propria formazione alla presidenza.