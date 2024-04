Svaligiato appartamento a Cava de’ Tirreni

di Rita Milione

Lo scorso lunedì a Cava de’ Tirreni, in zona Santa Maria del Rovo, una donna è stata derubata mentre faceva la spesa: la vittima – come riporta Salerno Today – ha scoperto al rientro in casa di essere stata derubata all’interno del proprio appartamento.

I malviventi avrebbero rubato oggetti in oro e soldi in contanti. L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri.