Tangenziale, in tre su motociclo: conducente sanzionato

di Antonio Jr. Orrico

Una vicenda abbastanza disdicevole. Durante lo scorso 16 Luglio, su diversi social network si è diffuso il video di un motociclo. Questo circolava sulla tangenziale A3 NA-SA, con tre persone a bordo. La particolarità è che il terzo membro a bordo della vettura era un bambino molto piccolo. Il neonato è stato ripreso e attestato come privo di qualsiasi casco protettivo. La Polizia di Angri ha emanato, a tal proposito, un comunicato ufficiale per spiegare meglio l’accaduto.

“In data 16 luglio u.s., veniva diffuso e diveniva immediatamente virale, su diversi social network, un video nel quale veniva ripreso un motociclo mentre circolava sull’autostrada A3 NA-SA, con tre persone a bordo. Si tratta del conducente, una donna e un bambino molto piccolo privo di casco protettivo. La tempestiva attività investigativa, posta in essere da personale della Sottosezione Polizia Stradale di Angri, consentiva, in tempi celeri, di ricostruire l’intera vicenda e identificare la targa del veicolo e il relativo proprietario che risultava essere anche il conducente ripreso nel video, accertando, altresì, che sul veicolo veniva trasportata la moglie e il loro piccolo figlio di poco più di un anno di età.” recita una parte del comunicato sulla vicenda della tangenziale.

Il comunicato si conclude poi in questo modo: “Al termine degli accertamenti, il conducente del motociclo veniva sanzionato per il trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di anni 5 e per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo, con una sanzione pecuniaria di circa 400,00 euro. Il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per giorni 60 e il conducente veniva anche segnalato, per quanto accaduto, al competente Tribunale per i Minorenni.“