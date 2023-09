Teggiano, scontro tra due auto: un ferito

di Rita Milione

Attimi di paura lungo la strada Provinciale Teggiano-Polla, dove due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate: ad avere la peggio – come riporta Salerno notizie – è stato un 75enne, rimasto ferito nell’impatto.

Velocemente, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Indagano le forze dell’ordine per chiarire la dinamica del sinistro.