Telemarketing: stop alle chiamate selvagge sui cellulari, come fare

Il Telemarketing è quel tipo di attività pubblicitaria che tramite chiamate continue e poco gradevoli innervosisce e disturba non poco gli utenti. Si tratta di chiamate effettuate a tutte le ore, weekend compresi, per vendere abbonamenti a Internet, contratti di luce e gas e tanto altro ancora. La grande e positiva novità su questo fronte è che da luglio sarà possibile porre un freno a tale tipo di attività molto invadente.

Il registro delle opposizioni

A partire da luglio sarà possibile, con il nuovo registro per le opposizioni, opporre al trattamento dei propri dati per chiamate, anche automatizzate, o invio di materiale pubblicitario per posta non solo per i numeri telefonici fissi presenti negli elenchi pubblici e per gli indirizzi di casa ma anche per quelli dei cellulari. L’iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato fino a revoca dell’opposizione nei riguardi di uno o più operatori.

Come iscriversi

Per iscriversi al registro ed evitare le attività indesiderate di Telemarketing basterà collegarsi online sul sito www.registrodelleopposizioni.it compilando il modulo elettronico con i dati personali, il numero di telefono e/o l’indirizzo postale che si vuole iscrivere. Via telefono è invece possibile chiamare il numero verde 800265265. Ancora, via mail basterà contattare l’indirizzo [email protected]