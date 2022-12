Temperature record negli Stati Uniti: -57 gradi

-57 gradi la temperatura più bassa registrata negli Stati Uniti a causa di una “Snow Apocalipse”, apocalisse di neve o Armageddon, un mix di tempeste unite da un vortice polare che hanno portato forti nevicate fino al nord di New York.

Biden ha fatto nei giorni scorsi un avvertimento alla popolazione, poiché non si è trattato di una tempesta di neve normale e l’imponenza delle precipitazioni ha portato a cancellare migliaia di voli, nazionali ed internazionali per circa duemila unità. Nelle ultime ore il Presidente americano ha dichiarato lo stato di emergenza per la città di New York, dove si è da sempre abituati alla neve, ma il freddo record ed i forti venti hanno generato una tempesta senza precedenti.

La tempesta che ha colpito lo stato di New York è stata generata probabilmente a causa di quello che dai climatologi viene definito “effetto lago”, cioè quando l’aria fredda transita sopra le acque più calde dei laghi generando un potente vortice di freddo.

Ad oggi il bilancio delle vittime per il freddo è di 60 persone in tutti gli Stati Uniti, persone che sono rimaste bloccate in auto, in casa ed anche sotto cumuli di neve sorpresi dalla tempesta, mentre decine di migliaia di persone sono senza elettricità. La città di Buffalo quella più colpita dove la visibilità era pari a zero con più di un metro di neve. Solo nell’area di Buffalo il freddo ha ucciso diciassette persone la vigilia di Natale, ma il bilancio è cresciuto nelle ore successive.

L’80% degli Stati Uniti sta fronteggiando temperature record al di sotto dello 0 anche nel sud e ben 90 milioni di americani in 37 Stati sono in l’allerta meteo.

L’ondata di neve e gelo ha fatto scendere sotto lo zero la colonnina di mercurio a Denver, in Colorado, dove sono stati registrati fino a -32 °C. A Wichita, in Kansas, la temperatura è scesa a -35 °C, a Casper, in Wyoming a -45 °C, a Elk Park, nel Montana a -45 °C.