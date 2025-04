Tempi Moderni presenta “Le storie di ieri… e di oggi”: la quinta settimana di eventi della rassegna Racconti del Contemporaneo

di Redazione ZON

La settimana si apre mercoledì 9 (ore 18.30): con “Black Basket Castel Volturno”: il libro reportage del giornalista e fotografo Simone Carolei

Venerdì 11 (ore 19.30): il “Talento, fascino ed eleganza: lo stile iconico di Maria Callas” raccontato da Alberto Bentoglio in dialogo con Annamaria Sapienza

Sabato 12 (20.30) nella sezione Suoni un fantastico 50enne: il giornalista e critico musicale Stefano Pistolini racconta “Rimmel” di Francesco De Gregori

Domenica doppio appuntamento, la mattina (ore 11.30) per la sezione Notizie

Alessandro Mazzaro e Giovanna di Giorgio raccontano La rivoluzione della televisione

Alle 18.30 per la sezione Visioni, il documentario Hitchcock – Truffaut

Massimo Antonelli

Massimo Antonelli è un ex cestista della Virtus di Bologna che, diventato allenatore, crea a Castel Volturno “Tam Tam Basketball”, un’associazione sportiva dedicata soprattutto ai ragazzi di origine nigeriana che vivono in zona, per strapparli a un destino di degrado e permettere loro di scoprire il senso della comunità e dell’appartenenza attraverso il basket.

La quinta settimana della rassegna Racconti del Contemporaneo, organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, si apre mercoledì 9 aprile (ore 18.30) con il racconto che Simone Carolei (giornalista, fotografo) ha raccolto in un libro pubblicato da Contrasto. Un progetto sociale, un sogno, un’esperienza straordinaria: invece che mafia e droga, tra i calcinacci e il mare di Castel Volturno questo gruppo di ragazzi sorridenti, abili sportivi, trova il proprio posto.

Saranno proprio l’autore e l’allenatore a raccontare al pubblico di Tempi Moderni una storia di sport e solidarietà. Con loro il giornalista sportivo, Michele Spiezia. Giovedì 10 aprile (dalle 15 alle 19) in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania l’incontro – corso di formazione “Dagli inserti speciali ai podcast”.

Tra i relatori:

Giovanna Di Giorgio (giornalista e autrice del podcast "Socrate al caffè");

Anna Bisogno (docente di cinema, radio e tv Università Mercatorum, delegata del rettore alla webradio);

Carmen Arzano e Elsa De Simone (autrici e curatrici del podcast letterario "Alcolibri anonimi"), Raffaella F. Ferré (scrittrice ed esperta di podcast).

e (autrici e curatrici del podcast letterario “Alcolibri anonimi”), (scrittrice ed esperta di podcast). Venerdì 11 aprile alle ore 19.30, l’incontro “Talento, fascino ed eleganza: lo stile iconico di Maria Callas”, un grande viaggio artistico analizzato attraverso i grandi registi con i quali collaborò nella sua carriera, dagli anni ateniesi all’incontro con l’amato Pasolini, dalla Wallmann a Visconti, da Zeffirelli alla Pavlova. A parlarne, Alberto Bentoglio (docente di Storia del teatro e dello spettacolo, Università degli Studi di Milano), in dialogo con Annamaria Sapienza (docente di Teorie e modelli del teatro contemporaneo, Università di Salerno).

Sabato 12 aprile

Nel fine settimana, sabato 12 aprile alle ore 20.30, il giornalista e critico musicale Stefano Pistolini racconta i solchi di un magnifico cinquantenne: “Rimmel” di Francesco De Gregori. Terzo album in studio del cantautore romano, disco considerato uno dei capolavori della canzone d’autore italiana.

Domenica 13 aprile

Domenica mattina (13 aprile ore 11.30) ritorna la sezione Notizie con “La rivoluzione della televisione”, sul palco Giovanna Di Giorgio e Alessandro Mazzaro. Nel pomeriggio (ore 18.30) il documentario “Hitchcock – Truffaut”, introdotto dalla giornalista Francesca Salemme.

La mostra Lampi di Genio

Lampi di Genio è una mostra diffusa dedicata alla fotografia di Philippe Halsman. L’esposizione, che si terrà fino al 2 giugno, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Halsman. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo. A questo si aggiungono la Corte di Palazzo Guerra, sede del Comune di Salerno; la Sala Esposizioni e la Cappella di San Ludovico dell’Archivio di Stato di Salerno; il Foyer del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”; la Cappella di Sant’Anna e l’Ipogeo di San Pietro a Corte; il Chiostro del Monastero di San Nicola della Palma, sede della Fondazione Ebris, e lo scalone monumentale di Palazzo Ruggi d’Aragona, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino.

La mostra Lampi di Genio, a cura di Alessandra Mauro, è organizzata dall’Associazione Tempi Moderni in collaborazione con Contrasto e l’Archivio Halsman di New York, il Comune di Salerno, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, l’Archivio di Stato di Salerno; è promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”.

La rassegna

La rassegna “I racconti del Contemporaneo IX Edizione” Lampi di genio è ideata e organizzata dall’Associazione Tempi Moderni, promossa e finanziata da Regione Campania, Comune di Salerno con il Teatro “Giuseppe Verdi”.

