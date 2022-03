Terremoto di magnitudo 7 in Nuova Caledonia: le autorità diramano l’allerta tsunami

Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7 sulla scala Richter in Nuova Caledonia, isola a largo delle coste australiane. A scuotere la terra del territorio francese nell’Oceano Pacifico del sud sarebbe stata una scossa localizzata a 279 chilometri a sud-est di Tadine, una delle città più popolose dell’isola, ad una profondità di 10 chilometri.

La scossa, avvertita da distintamente dalla popolazione, si è verificata intorno alle 08:07 ora locale (le 23:07 in Italia). L’Istituto geofisico statunitense (Usgs) ha emesso un’allerta tsunami per la costa che si trova a 300 chilometri dall’epicentro.

Terremoto in Nuova Caledonia, la storia del Paese

Contesa fra Regno Unito e Francia durante la prima metà del XIX secolo, l’isola divenne ufficialmente territorio francese nel 1853. Da allora sono stati tanti i movimenti a chiedere l’indipendenza da Parigi ma, ad oggi, in ben tre occasioni la popolazione a votato per rimanere territorio francese. Nel dicembre 2021 ben il 96% dei votati al referendum di indipendenza a risposto un secco no.

La Nuova Caledonia è dotata di uno status speciale, differente da quello delle altre proprietà extraterritoriali francesi. Nel luglio 2010 al tricolore francese è stato ufficialmente affiancato un vessillo[14] ideato dal Fronte di Liberazione Nazionale Kanako e Socialista (FLNKS), un partito politico che lotta per l’indipendenza dell’isola. Dall’alto verso il basso i colori sono il blu, rosso, e verde, con la presenza di un cerchio di colore giallo. Il cerchio è bordato di nero e al suo interno vi è un disegno dello stesso colore.