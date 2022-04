The Band: ecco come funziona il talent condotto da Carlo Conti

Dal 22 aprile 2022 andrà in onda su Rai1 “The Band“, il talent show condotto da Carlo Conti che avrà come protagonisti i gruppi musicali che, nel corso delle varie serate, si sfideranno per conquistare il titolo di “Band dell’anno”: chi vincerà?

Format

Il nuovo programma “The Band” prevede la partecipazione di 16 gruppi musicali che verranno giudicati, durante il corso della puntata, da una giuria composta da tre membri: Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argendo. Le Band saranno guidate da otto tutor per la preparazione della loro performance sul palco: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

Prima puntata – The Band

Nel corso della prima puntata, ciascuno degli otto tutor non esprimerà alcun voto ma dovrà solo scegliere le Band che ciascuno assumerà sotto la sua tutela. In ogni puntata sarà stilata una classifica in base ai punteggi ottenuti e verrà eletta, per ogni puntata, la band vincitrice.

Classifica generale

La somma dei voti ottenuti da ciascuna Band nel corso delle puntate, determinerà la “Classifica generale” e, al termine delle quattro puntate previste, la Band che in “Classifica generale” avrà ottenuto il punteggio più elevato sarà proclamata “Band dell’anno”.