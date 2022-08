Torre Saracena in vendita in Costiera Amalfitana

Una delle curiosità dell’estate 2022 riguarda una villa di super lusso all’interno di un’antichissima Torre saracena in Costiera Amalfitana. Il prezzo a cui viene venduto l’immobile tramite l’agenzia Lionard specializzata in questo tipo di vendite è di 12 milioni di euro, ma la location garantirebbe una vista mozzafiato dalla posizione a picco sul mare e un accesso privato alla spiaggia.

Nella descrizione dell’immobile rientrano circa 6.500 metri quadri di terreno, che però non sono utilizzabili come spazio per realizzare un campo da tennis o simili in quanto la superficie è arroccata. In compenso lo spazio dà la possibilità di arrivare in una spiaggia privata attrezzata con lettini prendisole attraverso un viottolo.

L’antica torre d’avvistamento è stata riadattata alle esigenze moderne. I locali della villa di super lusso sono suddivisi in 3 aree, tra cui la Canonica, il Belvedere e la Torre Saracena. Al suo interno innumerevoli spazi per il relax suddivisi su due livelli, dove ci sono camere da letto, bagni, dépendance, area fitness, terrazze panoramiche, idromassaggio, belvedere con tavoli in ceramica vietrese, posti auto privati e persino una piscina.

Sulla terrazza è posizionata una vasca idromassaggio a strapiombo sul mare, vi è una sauna incastonata nella roccia, le terrazze panoramiche attrezzate perfettamente per il relax con panchine e tavoli si susseguono l’una dopo l’altra. Una splendida piscina completa l’offerta e si sviluppa di fronte a panorami mozzafiato sulla Costiera Amalfitana.

Questo incredibile gioiello situato a Maiori nella Costiera Amalfitana è inserito in una location esclusiva tra fitta vegetazione di macchia mediterranea. La proposta di vendita è di 12 milioni di euro, ma non si sa se il prezzo sia trattabile.