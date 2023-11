Tragedia a Baronissi, 19enne precipita nel vuoto e muore

di Redazione ZON

E’ notizia di pochi minuti fa quella realtiva alla morte di una 19enne di Baronissi. Stando alle prime indiscrezioni emerse sul posto e ancora da confermare, la giovane sarabbe caduta nel vuoto dal balcone della sua abitazione. Al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario.

Sul posto per gli accertamenti del caso i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri. Un episiodio dal drammatico epilogo che colpisce la comunità cittadina.