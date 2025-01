Tragedia a Torrione, anziana investita e uccisa in via Lungomare

di Redazione ZON

Un’altra tragedia ha colpito via Lungomare a Salerno nella mattinata di oggi, giovedì 9 gennaio. Una donna sulla settantina ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. L’incidente è avvenuto a Torrione, all’incrocio con via Enrico Perito, un’area che in passato ha già visto altri investimenti mortali.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta in pieno dalla vettura. Nonostante i tempestivi soccorsi dei volontari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari.

Fonti: SalernoToday e Salernonotizie.it