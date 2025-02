Tragedia mortale a Pontecagnano Faiano: ciclista investita in via Lago Trasimeno

di Redazione ZON

Questa mattina, lungo la litoranea di Pontecagnano Faiano (Salerno), si è consumata una nuova tragedia. Una donna italiana di 48 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata investita da una Toyota mentre tentava di attraversare la strada in via Lago Trasimeno. L’urto, estremamente violento, l’ha sbalzata sull’asfalto a diversi metri dal punto dell’impatto. I sanitari del Vopi di Pontecagnano sono giunti tempestivamente con un’ambulanza e un’auto medica, ma le ferite, troppo gravi, hanno reso vani ogni tentativo di soccorso. Le autorità locali stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica di questo sinistro mortale.

Fonte: SalernoToday