Truffe green pass su whatsapp: ecco come funziona

Mentre il green pass diventa strumento essenziale per la nostra vita quotidiana, hacker informatici diffondono la Truffa su whatsapp

In seguito al nuovo decreto che entrerà in vigore il 6 agosto, il green pass sarà un elemento indispensabile per poter svolgere molte attività e con l’importanza di questo documento aumenta il numero delle truffe diffuse tramite diversi canali social, l’ultima su whatsapp.

La Polizia Postale ha reso noto in questi giorni che un messaggio viene recapitato ai destinatari della truffa, che invita gli utenti a cliccare sul link per poter ottenere il certificato verde.

Il testo recita un invito simile: In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina

Molte persone sanno che il Ministero della Salute invia un messaggio via email con le indicazioni per scaricare il documento, ma qualche persona distratta potrebbe cadere per sbaglio nella trappola.

Quando l’utente clicca sul link, egli viene indirizzato su una finta pagina istituzionale con loghi contraffatti, in cui dovrà inserire non solo i propri dati personali, ma anche quelli bancari con lo scopo di rubare dal suo conto corrente.

L’invito è quello di seguire non solo le indicazioni ministeriali, ma anche di segnalare alla Polizia Postale qualsiasi attività sospetta.