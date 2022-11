Tú Sí Que Vales: ecco chi ha vinto la nona edizione

Ieri sera, sabato 19 novembre, è andata in onda l’ultimissima puntata di Tú Sí Que Vales, lo show targato Mediaset andato in onda proprio su Canale 5 ormai giunto alla sua nona edizione, dopo una prima messa in onda avvenuta nel 2014. A trionfare tra tutti i vari concorrenti è stato Marco Mingardi, un cantante imitatore di Nettuno.

Marco Mingardi, in realtà, era stato eliminato in precedenza la settimana scorsa, dopo aver perso contro il comico Trygve Wakenshaw, per poi venire ripescato in seguito. Sebbene i giudici si erano mostrati diverse volte abbastanza scettici nei suoi riguardi; la sua emozionante performance de “La sera dei miracoli di Lucio Dalla” gli ha permesso di conquistare il primo premio da 100mila euro grazie a un bel 39% di voti conquistati.

Tra gli altri concorrenti arrivati in finale di Tú Sí Que Vales, insieme a Marco Mingardi, vi erano: Antonietta Messina, Diego Gastaldi, James, lo stesso Trygve Wakenshaw, Arte Algo, Fiammetta Orsini e Francesca Prini, Hunter Howell, Erika Lemay, The Lads, Erika Lemay e i Die Mobiles.

Invece, Marco Andriano e Arianna Ortelli dei Novis Games hanno conquistato il premio Sky glass.

A differenza di tutte le altre puntate di Tú Sí Que Vales andate in onda fino a dora, la puntata è stata trasmessa in diretta, in modo da consentire al pubblico di votare il loro beniamino. A prendere parte alla diretta televisiva vi sono stati naturalmente i quattro conduttori: Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Altrettato presente era la giuria composta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Gerry Scotty, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.