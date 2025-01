Turismo e sostenibilità: al via dal 24 gennaio il corso gratuito per gli operatori turistici della Costa d’Amalfi

di Redazione ZON

Un nuovo corso di formazione dedicato alla sostenibilità del turismo prenderà il via il 24 gennaio 2025 in Costa d’Amalfi, a Minori. Le iscrizioni sono aperte, la partecipazione è gratuita. Il percorso formativo è stato pensato per tutti gli operatori del settore turistico che desiderano integrare pratiche ambientali e sociali virtuose nella propria attività, è promosso dal Laboratorio di Educazione Ambientale “Valle delle Ferriere” accreditato alla rete dei CEAS della Regione Campania, ed è sostenuto dalla Regione Campania, nell’ambito dell’avviso pubblico INFEAS 2024. Il percorso di formazione sarà in partenariato con il Distretto Turistico Costa d’Amalfi, Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT); Osservatorio Regionale sui Rifiuti; CNR ISMAR; Gal Terra Protetta; Junker; Ambiente e Salute – Ecoevents.

Il programma

Con un programma che si estenderà sui venerdì pomeriggio dal 24 gennaio fino alla fine di febbraio, il corso offrirà agli iscritti lezioni frontali e laboratori pratici, tenuti da docenti universitari ed esperti di settore di primissimo piano. Tra i temi trattati: turismo sostenibile, gestione dei rifiuti, educazione ambientale, sicurezza nelle attività outdoor e valorizzazione delle risorse locali. Tra i relatori figurano nomi di spicco come Sebastiano Venneri, responsabile nazionale di Legambiente per il turismo sostenibile, Fabio Corbisiero, docente di sociologia del turismo, e Giovanni De Feo, docente universitario di ecologia industriale e pioniere dell’educazione alla sostenibilità, Rossella Fugaro, referente di Ambiente e Salute Ecoevents, esperta di eventi sostenibili.



Il corso rientra anche nel più ampio programma di formazione delle masterclass Growth del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, da oltre dieci anni impegnato a promuovere formazione di qualità per la crescita del territorio, che così sostiene attraverso la propria rete anche questo progetto di educazione alla sostenibilità che pone al centro gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Prenotazioni

La partecipazione è come già detto gratuita, visto che il progetto è sostenuto da fondi regionali, con prenotazione obbligatoria su EventBrite al link: https://www.eventbrite.it/e/corso-di-formazione-turismo-sostenibile-in-costa-damalfi-tickets-1134414738019?aff=oddtdtcreator . Necessaria la frequenza di almeno 80% delle lezioni per ottenere l’attestato.

Il Calendario

Gli incontri settimanali si terranno tutti i venerdì pomeriggio presso l’aula consiliare del Comune di Minori a partire dalle ore 15.00 e toccheranno argomenti fondamentali per la transizione verso modelli di turismo responsabile:

24 gennaio : turismo sostenibile (Sebastiano Venneri), sociologia del turismo (Fabio Corbisiero).

: turismo sostenibile (Sebastiano Venneri), sociologia del turismo (Fabio Corbisiero). 31 gennaio : sostenibilità ambientale, sociale ed economica (Francesca Iandolo), Laboratorio teatrale (Clif Imperato).

: sostenibilità ambientale, sociale ed economica (Francesca Iandolo), Laboratorio teatrale (Clif Imperato). 7 febbraio : gestione rifiuti (Gianluca Della Campa), musica per la sostenibilità sociale (Francesca Bonazzoli).

: gestione rifiuti (Gianluca Della Campa), musica per la sostenibilità sociale (Francesca Bonazzoli). 14 febbraio : sostenibilità ambientale marina (Renato Tonielli), sicurezza nelle attività turistiche outdoor (Girolamo Galasso).

: sostenibilità ambientale marina (Renato Tonielli), sicurezza nelle attività turistiche outdoor (Girolamo Galasso). 21 febbraio : educazione alla sostenibilità (Giovanni De Feo), musica per il team building (Sabatino Miranda).

: educazione alla sostenibilità (Giovanni De Feo), musica per il team building (Sabatino Miranda). 28 febbraio : turismo & eventi sostenibili progettazione e certificazione (Rossella Fugaro), incontro conclusivo con la coordinatrice del progetto Donatella Porfido.

: turismo & eventi sostenibili progettazione e certificazione (Rossella Fugaro), incontro conclusivo con la coordinatrice del progetto Donatella Porfido. Data da definire: visita guidata all’Azienda Cartesar (Con Carlotta De Iuliis).

Il progetto punta a integrare la sostenibilità nelle pratiche aziendali e a rafforzare il ruolo della Costa d’Amalfi come modello di eccellenza turistica e ambientale. Con questa iniziativa, Legambiente e il Distretto Turistico Costa d’Amalfi confermano il loro impegno a supportare la crescita del territorio e a preparare gli operatori locali alle sfide del turismo del futuro.