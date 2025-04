Tutto pronto per “Give Me 5”: a Pellezzano debutta il torneo che unisce calcio femminile e inclusione grazie allo Sporting Arechi

di Redazione ZON

Un evento sportivo che vuole essere molto più di una competizione. Dal 30 maggio al 2 giugno prossimi, presso il Palazzetto dello Sport “Carmine Longo” di Pellezzano, andrà in scena la prima edizione di “Give Me 5”, un torneo di calcio a 5 femminile organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Sporting Arechi con il patrocinio del Comune di Pellezzano e in collaborazione con il comitato provinciale dell’Aics Salerno.



Il torneo nasce con un’idea precisa: unire sport, inclusione e solidarietà, valorizzando il calcio femminile in tutte le sue forme, dalle squadre più strutturate a quelle amatoriali, offrendo al tempo stesso un momento di aggregazione e socialità per l’intero territorio.

“Give Me 5” non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza pensata per coinvolgere atlete, famiglie, appassionati e associazioni locali. Durante le giornate del torneo saranno infatti previste attività collaterali, momenti di incontro con le realtà associative del territorio, e una copertura social con dirette streaming, highlights e interviste post-partita.



Tra le novità più significative, la possibilità per le squadre già iscritte a campionati ufficiali di partecipare gratuitamente al torneo, come incentivo alla diffusione e valorizzazione del calcio femminile a livello regionale e nazionale. Inoltre, sono previste convenzioni per vitto e alloggio per agevolare le società provenienti da fuori regione.



L’iniziativa è promossa dallo Sporting Arechi, associazione sportiva salernitana attiva dal 2010, da quest’anno impegnata anche nel campionato di serie C regionale femminile Campania. L’associazione guidata da Alfonso Gaeta (in foto) ha recentemente avviato un percorso dedicato allo sviluppo del calcio femminile con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo e partecipativo dove lo sport possa essere un’occasione di crescita per tutte.

INFO E CONTATTI

📧 [email protected]

🌐 www.asdsportingarechi.it

📞 Marianna: 340 652 2490

📞 Diego: 328 274 5054

📞 Francesco: 388 341 7798

📱 Instagram: @_tikitaka_sportcenter

📘 Facebook: @ASD Sporting Arechi



ASD Sporting Arechi invita tutte le società e gli appassionati a partecipare e vivere insieme un evento che mette al centro lo sport e le persone.