“Tutto qui”: il testo della canzone di Gazzelle a Sanremo 2024

di Antonio Jr. Orrico

Sarà un Sanremo 2024 anche di esordi. Tra questi, vi sarà quello del romano Gazzelle, che porterà per la prima volta sul palco dell’Ariston una sua canzone. Si tratta di “Tutto Qui”, dolcissima ballata che ci ha restituito un retrogusto Anni 90 ed è “ambientata” esplicitamente nella zona di Roma Nord. Che è dipinta come un luogo da cui si può e si vuole scappare, per vivere insieme un minuto (o forse anche tre) di felicità.

Il testo di “Tutto Qui”

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

Ah

E sai com’è mi sa che centri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è