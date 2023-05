Ucraina, nella notte a Kiev l’attacco più intenso del 2023

di Rita Milione

All’indomani del tentato attentato con droni sul Cremlino e contro il presidente Vladimir Putin, rimasto illeso, le forze russe hanno lanciato nella notte attacchi aerei su Kiev ed altre città ucraine, inclusa Odessa, senza provocare vittime. Lo Stato maggiore ha reso noto che l’esercito russo ha lanciato nelle ultime 24 ore 68 attacchi aerei, 67 attacchi con lanciarazzi multipli, due missili: ci sono civili feriti, edifici residenziali e infrastrutture distrutti e danneggiati, lo sostiene il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina.

“La scorsa notte Kiev ha subito l’attacco russo più intenso del 2023”, così, su Telegram, il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Sergiy Popko.

Un‘allerta aerea è stata dichiarata nella città e nell’omonima regione. Anche nella Capitale, Kiev, è scattato l’allarme aereo, così come nella regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Dnipropetrovsk e in alcune aree della regione di Kirovograd.

Tentato attacco al Cremlino

Due droni avevano cercato nella notte tra martedì e mercoledì di colpire la residenza del presidente russo nel Cremlino, ma Mosca ha affermato che le offensive lanciate nelle ultime ore non sono in risposta al presunto attacco alla capitale russa. Mosca ha infatti promesso che risponderà all’attacco al Cremlino quando lo riterrà necessario con le parole dell’Ambasciatore russo negli Usa, Anatoly Antonov, riporta la Tass.

“Cosa farebbero gli americani – ha detto il diplomatico – se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono?. La risposta è ovvia per chiunque: la punizione sarebbe dura e inevitabile. La Russia risponderà a questo atto di terrorismo sconsiderato e arrogante. Risponderà quando lo riterrà necessario. Risponderà in base alle valutazioni della minaccia che Kiev ha creato per la leadership del nostro Paese”.