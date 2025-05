Salerno, ultimatum del Comune alla ditta del parcheggio di Piazza Cavour: “Tre giorni per ripulire o interverremo in danno”

di Redazione ZON

Il Comune di Salerno ha lanciato un ultimatum alla società Parking Cavour Salerno, responsabile del progetto – ormai cancellato – per la realizzazione del parcheggio interrato davanti al Palazzo della Provincia. L’area di Piazza Cavour, oggi in evidente stato di abbandono, dovrà essere ripulita entro tre giorni dalla notifica dell’ordinanza comunale, pena un intervento diretto dell’amministrazione “in danno”.

A riportare la notizia è il quotidiano La Città, che evidenzia come il cantiere fermo da tempo sia diventato un problema non solo di decoro urbano ma anche di sicurezza, in un punto strategico del Lungomare salernitano. La vertenza legale relativa all’area è ancora in corso davanti al Tribunale, ma nel frattempo l’amministrazione comunale ha deciso di agire per fermare il degrado.

L’ordinanza sindacale impone alla società la messa in sicurezza della recinzione, la pulizia dell’intera area, compresi i container presenti, e la rimozione di tutti i rifiuti, fatta eccezione per binari e traversine. Inoltre, è richiesta l’estirpazione della vegetazione incolta e spontanea, per eliminare ogni rischio per la pubblica incolumità e ristabilire le condizioni minime di igiene e decoro.

Un intervento deciso, che mira a restituire dignità a uno dei punti più belli e frequentati della città, in attesa che il futuro dell’area venga definitivamente chiarito.