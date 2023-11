“Casi in aumento tra i giovani” è allarme bullismo e cyberbullismo

di Pasquale Capasso

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, purtroppo, sta diventando sempre ben più nota nel nostro paese, tanto che potrebbe ben essere considerata come una forma di violenza di genere. Pertanto, è importante che nelle scuole se ne parli e anche tanto. Ed è questo quello che hanno fatto nell’Istituto alberghiero Martini, nella sede Querceta, venerdì 24 novembre.

“Un calcio al bullismo. Dalla parte del bullizzato” l’evento di venerdì

Un calcio al bullismo. Dalla parte del bullizzato, questo è il nome dell’evento che, venerdì 24 novembre, si è tenuto presso l’Istituto alberghiero Martini. Un momento, l’evento, che è stato proficuo per domandarsi cosa ci sia alla base che sembra inarrestabile e, purtroppo, in ascesa fra i giovani e i giovanissimi.

A gestire l’evento, oltre a Riccardo Monti – colui che dirige l’istituto alberghiero – vi erano il Lions Monsummano e il Lions Montecatini. L’obiettivo di questa iniziativa, come accennato sopra, era quello di sollecitare e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle varie forme di bullismo, che portano i bambini e ragazzi a sentirsi diversi, emarginati, disperati. I presidi dei rispettivi Lions, Renata Bonelli e Alessandro Bondì, hanno posto l’accento sui sentimenti che una vittima di bullismo può provare in questi casi, senza avere il coraggio di reagire.

Al dibattito, come si legge, è intervenuto anche il portavoce del Presidente della Regione, Bernand Dika, che si è focalizzato su importanti temi vicini ai bambini e ai ragazzi. Altri interventi, poi, si son avuti nel corso dell’evento, da cui son emersi importanti tematiche: lo sport come isola di sicurezza e serenità e la necessità di responsabilizzare le famiglie al loro ruolo.

Fonte: La Nazione

La redazione di Zon.it ti suggerisce di leggere anche: La lettera di Luciana Littizzetto contro il bullismo: “I bulli possono essere sbullonati”