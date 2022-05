Un momento di felicità di Carmen Consoli: testo e significato

La scritta, gli strumenti e le voci di Carmen Consoli e Marina Rei finalmente insieme nel nuovo singolo Un momento di felicità. In rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme dal 6 maggio.

Un momento di felicità unisce perfettamente gli stili e le personalità delle artiste rivelandosi un raffinato prodotto tutto da scoprire. Tra sonorità acustiche e passaggi testuali importanti, il brano è un riuscito capolavoro di scrittura.

Scaldarsi sotto il sole per restare più vicino/ Guardarsi e riconoscersi per come siamo/ Bastava così poco, quello che volevo, soltanto un momento di felicità/

Il significato del testo

Un momento di felicità prende forma dalle chitarre e dal basso di Carmen Consoli e si serve della batteria, hammond, pianoforte e percussioni di Marina Rei. L’effetto finale è perfettamente coerente con il sentimento della perdita.

Il brano racconta infatti del senso della perdita. Può riguardare tutti o nessuno. Quel che è certo è il segreto personale contenuto nel testo che è il riflesso di un’amicizia e di una storia professionale lunga 30 anni.

Ecco il testo di Un momento di felicità

Articolo in aggiornamento.