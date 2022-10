Un posto al Sole anticipazioni: la puntata del 10 ottobre

Nuova puntata di Un posto al Sole ad intenso tasso emotivo, prevista per questa sera alle 20:50 su Rai3. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo a ciò che succederà oggi.

Come avevamo avuto modi di vedere negli episodi precedenti, la morte di Susanna ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti. Ma -naturalmente- ad essere stata segnata in modo particolare è Viola, anche lei vittima del losco piano di Lello Valsano.

Come riportano le anticipazioni di Un posto al Sole, da quel momento gravi tensioni ci sono state tra Eugenio e Viola, in quanto il primo vuole a tutti i costi che sua moglie accetti di venire protetta da una scorta. Eppure, Viola è fermamente decisa a voler andare avanti con la vita di sempre, desiderando solo riprendere le normali abitudini di prima. Questi diversi punti di vista metteranno in crisi il matrimonio tra Eugenio e Viola, fino a giungere a un punto tale per cui la situazione potrebbe diventare irreparabile.

Sempre stando alle anticipazioni di Un posto al Sole, sembra che a peggiorare ulteriormente le cose vi sarà la new entry. Stiamo parlando di Gabriele, il nuovo personaggio che ha fatto il suo ingresso nel mondo di UPAS solo qualche puntata fa, ma che potrebbe sconvolgere di molto gli equilibri. Infatti, Viola troverà molto conforto nella sua compagnia, cosa che comprometterà sempre di più la sua già precaria situazione coniugale. Ma anche Eugenio farà un errore che avrà grandi ripercussioni.

Frustato dal comportamento di sua moglie a causa del suo rifiuto di voler girare con una scorta per una maggiore sicurezza; Eugenio chiederà l’aiuto della madre di Viola, Ornella, affinché parli con la figlia e la convinca. Eppure sembra proprio che la Bruni non prenderà di buon grado il coinvolgimento di sua madre