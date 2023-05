Unisa, attivo il corso in “Scienze e nanotecnologie per la sostenibilità”

di Redazione ZON

L’Università degli Studi di Salerno attiva, per il secondo anno accademico, il nuovo e innovativo Corso di Laurea triennale in “Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità”, una proposta formativa fortemente interdisciplinare ed innovativa, che attualmente non ha equivalenti in Italia. Il corso, che si incardina nel Dipartimento di Fisica, ha lo scopo di formare laureati che, con competenze trasversali (fisica, chimica e tecnologie) e attraverso le tecnologie emergenti (nanotecnologie e tecnologie quantistiche), siano in grado di affrontare le difficili sfide della transizione ecologica.

Il percorso formativo mira a formare figure tecniche in quattro ambiti principali: energia rinnovabile, mobilità sostenibile, protezione e controllo ambientale, economia circolare. Il corso, anche grazie ad un significativo contributo di attività laboratoriali e tirocini in azienda, forma alle professioni di esperto in vari ambiti: del risparmio energetico e delle energie rinnovabili; fisico nucleare; della produzione di energia termica ed elettrica; del controllo ambientale; della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale. Considerando Corsi di Laurea di primo livello sorti in Italia su tematiche simili, si osserva, a differenza di quello che accade per Corsi di Laurea più tradizionali, un agevolato inserimento nel mondo del lavoro. È previsto che nei prossimi anni, dati Alma Laurea, la figura del Manager della Sostenibilità sarà una delle più richieste in tutti i settori produttivi e di ricerca.