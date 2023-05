Unisa, domani 10 maggio la prima edizione di Start-Up in Campus

di Redazione ZON

Mercoledì 10 maggio, in occasione della IX edizione di Job in Campus, il Career Day dell’Università di Salerno, SEIUNISA taglierà il nastro della prima edizione di Start-Up in Campus, l’iniziativa nata per lanciare il bando “Innovation Community” e per consentire agli studenti meritevoli di partecipare ad attività formative sui temi dell’Innovazione e dell’Autoimprenditorialità.

Dalle ore 9 alle ore 11, presso l’Aula delle Lauree di Ingegneria “V. Cardone”, il Magnifico Rettore Vincenzo Loia, il Presidente della Fondazione UNISA Antonio Piccolo, il Prof. Roberto Parente e i membri del CTS illustreranno le specifiche e le sfide di tale bando, indirizzato a team di studenti dell’Ateneo salernitano impegnati a progettare nuove attività imprenditoriali sia in campo “profit” che “non profit”. “Innovation Community” prevede una prima fase di pre-selezione dei team sulla base delle idee imprenditoriali presentate entro fine maggio ed una seconda nella quale i Team preselezionati si sfideranno in una Pitch competition nella quale presentare il Business Model elaborato per perseguire la propria idea imprenditoriale. A tutti gli studenti dei team che arriveranno alla fase finale UNISA attribuirà una premialità.

A seguire, dalle ore 11 alle ore 15, Start-Up in Campus si sposterà presso la Biblioteca del Polo scientifico e tecnologico dell’Università degli Studi di Salerno per consentire a tutti gli studenti UNISA con un’idea imprenditoriale di incontrare e confrontarsi con le figure chiave del progetto SEIUNISA, ovvero gli Innovators, i giovani studenti meritevoli selezionati dalla commissione tecnica, e gli Evangelist, i mentor provenienti dal mondo dell’imprenditoria e dell’innovazione che avranno il compito di formare e guidare i giovani attraverso questo percorso.

Tale momento di networking consentirà anche di fare team recruiting a coloro che sono alla ricerca di un team per la partecipazione al bando “Innovation Community”.

Per iscriversi e saperne di più presso questo link.