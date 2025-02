Unisa, il dramma: 27enne si lancia dal multipiano

di Redazione ZON

Questa mattina, uno studente ventisettenne originario di San Giuseppe Vesuviano si è lanciato dal multipiano, il parcheggio adiacente all’Università degli Studi di Salerno. Sul luogo sono intervenuti il comando dei vigili urbani e i soccorritori della Solidarietà di Fisciano. Al momento, il corpo è ancora sul posto in attesa delle indagini del caso.

Purtroppo, non è la prima volta che accadono simili eventi in questo luogo. Nel dicembre 2017, uno studente di 21 anni si tolse la vita lanciandosi dallo stesso parcheggio multipiano. Successivamente, nel gennaio 2020, una donna di 30 anni, ex studentessa dell’Ateneo, è deceduta dopo essere precipitata dal medesimo edificio.

Seguiranno aggiornamenti