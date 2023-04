Uomini e Donne Anticipazioni: la puntata del 17 aprile 2023

di Tiara Operno

Tornerà questo pomeriggio uno dei programmi più amati di Maria De Filippi, Uomini e Donne, che tutt’oggi continua a entusiasmare il pubblico, tenendo incollati in media più di due milioni di spettatori a puntata. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni riguardanti la nuova puntata, che andrà in onda questo pomeriggio alle 14:45 su Canale5. Inoltre, sempre allo stesso orario è possibile seguire il programma in streaming su Mediaset Infinity, mentre su La5 la replica andrà in onda alle 19:50.

Stando a quanto rivelano le anticipazioni di Uomini e Donne, quella di oggi sarà una puntata estremamente scoppiettante. Vediamo i motivi.

La frequentazione tra Paola e Elio si è conclusa in modo brusco per la volontà di quest’ultimo, che ha invece indirizzato le sue attenzioni su Gemma. La Dama Torinese, dopo chiuso la parentesi con Silvio, si è dichiarata favorevole ad approfondire la sua conoscenza.

Allo stesso tempo, Paola decide di non voler rivedere più il nuovo cavaliere che stava frequentando. Questo fatto però farà andare su tutte le furie Gianni Sperti, che non esisterà a dire la sua forte opinione.

Sempre stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, sebbene non si sa se ciò verrà mostrato in questa puntata o nelle successive, nell’ultima registrazione c’è stata anche una furiosa lite tra Paola e Gemma. Il perché ignoto, sebbene ovviamente tutto lascia presuppore che l’oggetto della discussione sia stato proprio Elio.

Tuttavia, per scoprire la vera versione dei fatti, non resta che guardare le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda su Mediaset tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.