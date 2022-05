Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 23 Maggio

Nuovi ed emozionanti colpi di scena attendono tutti i fan di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria de Filippi, in onda su Canale5 alle 14:45. Ecco quindi tutte le anticipazioni della puntata di oggi.

LE NOVITA’ DEL TRONO OVER. Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne, se nelle ultime puntate ci si era concentrati principalmente sul trono classico, adesso sarà il trono over a ritornare protagonista. Incredibili ed entusiasmanti sviluppi attendono tutte le coppie ma non solo. Infatti, un colpo di scena inatteso riguarderà Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Infatti, sarà proprio Riccardo a lasciare in lacrime lo studio. Il motivo? Sembra che una canzone mandata in onda aveva fatto venire in mente a Guarnieri il momento una precedente proposta di matrimonio fatta a Ida. Al che, sarà proprio quest’ultima a seguire Riccardo dietro le quinte, e i due avranno un confronto.

Sebbene sia Riccardo che Ida avevano più volte ribadito di essersi lasciati la loro precedente storia alle spalle e di vedersi solo come amici, adesso i due si mostreranno molto più ambigui riguardo ai loro attuali sentimenti. Non resta quindi che vedere come si evolverà ulteriormente la vicenda.

Grande assente della puntata, invece, sarà l’opinionista Tina Cipollari, la quale si era più volte lamentata del comportamento dei due, invitandoli- seppur bruscamente- a fare chiarezza sulla loro situazione. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, la Cipollari non parteciperà nemmeno da remoto, e la stessa Maria De Filippi non fornirà ulteriori dettagli o commenti su questa assenza.

Sebbene manchi una conferma ufficiali, si vocifera che la fine del programma sia ormai vicina e fissata nella data del 1 Giugno 2022. Siamo ormai agli sgoccioli e a breve, tutte le vicende sentimentali dei protagonisti di questa edizione troveranno finalmente una conclusione.