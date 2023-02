Uomini e Donne: anticipazioni puntata 14 Febbraio

In onda oggi, martedì 14 Febbraio, una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio è ancora una volta scontro tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza del trono Over. Ci sarà il grande ritorno di Ida Platano e del compagno Alessandro, che hanno chiesto un confronto con Riccardo dopo le sue dichiarazioni al magazine ufficiale del programma.

Riccardo si siede al centro dello studio e chiede dei pop corn mentre viene mostrato un filmato riassuntivo della storia d’amore tra Ida e Alessandro. Al termine del video, la coppia entra in studio e Alessandro, con in mano una confezione di fazzolettini, si avvicina a Riccardo e gli dice: “Ecco tieni, ora piangi”.

In studio gli animi si accendono: Alessandro dice a Riccardo che si deve vergognare a vivere in casa con la madre a 45 anni. Riccardo dal canto suo afferma che Ida non è una buona madre. A calmare la situazione ci penseranno la conduttrice e Gianni e Tina.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Federico Nicotera è andato a riprendere Carola dopo che quest’ultima nella scorsa registrazione aveva annunciato l’addio al programma. Federico è andato nel suo hotel, ma non l’ha trovata. La ragazza torna ma afferma che non vuole più rimanere. Accusa Federico di essere andato a riprenderla solo per salvarsi la faccia dopo tutte le cose che ha detto. Gli opinionisti però attaccano Carola, accusandola di essere interessata solo ai social e non a Federico.