Uomini e Donne: anticipazioni puntata 16 Febbraio

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, la neo-tronista Nicole sembra essere interessata ad Andrea Foriglio. Ma non è la sola a notarlo

Una nuova puntata per il trono. Uomini e Donne andrà in onda, come di consueto, alle 14.45 su Canale 5. Come sempre, oltre a Maria De Filippi, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Il dating show, in questa stagione, ospita ben tre tronisti, ovvero Lavinia Mauro, Federico Nicotera, Nicole Santinelli. Tre nomi abbastanza altisonanti per lo show.

Il trono over di Uomini e Donne, invece, annovera nel parterre volti storici come Riccardo Guarnieri ad Armando Incarnato passando per Roberta Di Padua, Alessandro Rausa, Daniela Manganaro, Cristina Tenuta, Alessandro Sposito, Gemma Galgani. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

La neo tronista Nicole sembra essere interessata ad Andrea, notato anche da Roberta. La donna, però, nutre forti dubbi sulle reali intenzioni del giovane medico. Il corteggiatore ha davvero voglia di trovare l’amore o è interessato più alla visibilità che un programma TV può dare alla sua attività? Un dubbio che, almeno per ora, sembra di difficile risoluzione e che potrebbe trovarla nel corso della puntata odierna.

Uomini e Donne è un programma ormai storico delle reti Mediaset. Si può seguire direttamente su Canale 5 a partire dalle 14.45 o su Mediaset Infinity. Inoltre, per chi non può occuparsene nel corso della giornata o per chi è impegnato a lavoro, su La5, ogni sera, a partire dalle ore 19:50, andrà in onda la replica della puntata odierna.