Uomini e Donne: la puntata del 29 marzo

di Filomena Volpe

Oggi, 29 marzo 2023, alle 14:45 andrà in onda Uomini e Donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Scopriamo, insieme, che cosa ci suggerisco le anticipazioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: Nicole

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oggi la puntata di Uomini e Donne si concentrerà su Nicole, la biondissima 29enne romana che ha conquistato il pubblico con i suoi modi pacati e, nello stesso tempo, decisi. Oggi arriverà il suo primo bacio all’interno del programma. Chi sarà il fortunato?

Armando

Per quanto concerne il Trono over, invece, oggi verrà dato ampio spazio ad Armando. Per il tronista napoletano, infatti, scenderà una donna intenzionata a conoscerlo. Come andrà il loro primo incontro?

Uomini e Donne: dove vedere le repliche