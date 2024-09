Vacanze eco-friendly: come essere più sostenibili anche in viaggio

di Redazione ZON

La crescente attenzione alla sostenibilità ambientale ha influenzato positivamente anche l’ambito turistico e sono sempre più le persone che optano per viaggi e vacanze eco-friendly.

Adottare pratiche “green” anche durante le vacanze è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e può anche rendere l’esperienza del viaggio più autentica e appagante, oltre ad avere benefici sul recupero del benessere e delle energie.

Oggi, più che in passato, è fortunatamente più facile viaggiare in modo responsabile, scegliendo sia destinazioni che mezzi di trasporto più eco-friendly.

Pianificare una vacanza sostenibile si può

Il primo passo per una vacanza eco-friendly è la corretta pianificazione del viaggio. Si dovrebbero infatti preferire quelle destinazioni che hanno adottato politiche di turismo sostenibile.

Anche la scelta del mezzo di trasporto ha una notevole importanza; quando è possibile si dovrebbe preferire il treno all’aereo o all’automobile, in quanto la prima soluzione permette di emettere meno diossido di carbonio, produce meno congestioni locali in aree urbane e richiede in generale un minor consumo di energia. Se il viaggio in aereo è inevitabile, si dovrebbero scegliere i voli diretti, anziché quelli con molti scali, in modo da ridurre il consumo di carburante, evitando di prolungare il trasferimento aereo.

Scegliere alloggi eco-friendly

Anche la scelta dell’alloggio in cui si soggiorna è importante per rendere la vacanza più sostenibile. Oggi c’è una vasta possibilità di scelta relativamente a strutture ricettive certificate green, agriturismi o campeggi che promuovono pratiche ecosostenibili.

Per ottenere queste certificazioni, gli alloggi dovrebbero adottare sistemi come il fotovoltaico o il solare termico, avere un sistema di gestione dei rifiuti che preveda la raccolta differenziata e promuovere il risparmio idrico tramite sistemi quali i rubinetti a flusso ridotto. Prima di prenotare il tuo soggiorno, quindi, verifica le politiche ambientali dell’alloggio assicurandoti che adotti pratiche che contribuiscono alla sostenibilità.

Attività sostenibili da fare in vacanza

Se si è optato per una vacanza eco-friendly è anche possibile scegliere attività che abbiano un basso impatto ambientale: escursioni a piedi, in bici o in mountain-bike sono un ottimo modo per esplorare i luoghi senza inquinare.

Si consideri anche che vi sono diversi parchi naturali con percorsi segnalati che permettono di entrare in contatto con la biodiversità locale, promuovendo al contempo la conservazione delle specie presenti. Anche partecipare a tour guidati eco-friendly, come quelli che favoriscono la conoscenza del territorio e delle pratiche di sostenibilità, è un’ottima scelta.

Alto Adige: una destinazione sostenibile

L’Alto Adige è una delle regioni italiane all’avanguardia nel turismo sostenibile. Grazie alla promozione del turismo lento e all’uso diffuso di energie rinnovabili, è una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza che non impatti eccessivamente sull’ambiente.

Tra le città che stanno implementando numerose pratiche di sostenibilità c’è Brunico, che sta adottando varie politiche virtuose, per esempio incrementando il numero di aree verdi e giardini privati, favorendo la green-mobility o efficientando il sistema di raccolta rifiuti.

Sempre più strutture ricettive della città ricorrono alle energie rinnovabili e soggiornare in un hotel intorno a Brunico consente di immergersi in un contesto che promuove la mobilità sostenibile, con percorsi ciclabili e pedonali ben sviluppati, ideali per scoprire il territorio in modo rispettoso dell’ambiente. Grazie a queste iniziative, Brunico rappresenta un vero e proprio modello di turismo sostenibile.

Viaggiare in modo sostenibile è una scelta di responsabilità verso l’ambiente, ma è anche un’opportunità per vivere esperienze di viaggio più autentiche e consapevoli. Optare per soluzioni eco-friendly, dai trasporti agli alloggi, e scegliere destinazioni che promuovono il rispetto per l’ambiente, può trasformare una semplice vacanza in un’esperienza significativa. Quando pianificherete il prossimo viaggio, quindi, provate a prendere in considerazione l’impatto che le vostre scelte avranno e scegliete un approccio più green per un futuro più sostenibile, in vacanza come durante il resto dell’anno.