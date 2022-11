Il vaccino antinfluenzale protegge anche dall’ictus: la ricerca

Proteggersi dall’ictus si può ed è più semplice di quanto si possa credere: un nuovo studio scientifico, infatti, ha individuato il vaccino contro l’influenza come una valida arma contro il colpo apoplettico.

Non solo efficace contro le malattie cardiovascolari, come già dimostrato da studi precedenti, il siero antinfluenzale è pronto a guadagnarsi un nuovo, fondamentale ruolo anche nella prevenzione dell’ictus.

Lo studio è stato realizzato da un team internazionale composto da scienziati canadesi dell’Hotchkiss Brain Institute – Scuola di Medicina Cumming dell’Università di Calgary, in collaborazione con il Dipartimento di Neurologia del Dresda City Hospital in Germania e l’agenzia Alberta Health di Edmonton.

L’indagine, condotta da Michael Hill e Jessalyn Holodinsky, ha coinvolto 4,2 milioni di cittadini adulti appartenenti al sistema sanitario provinciale canadese: uno screening durato dal 30 settembre 2009 al 31 dicembre 2018.

Grazie a un attento studio di dati, parametri e percentuali, gli scienziati hanno evidenziato come il vaccino antinfluenzale riducesse notevolmente il rischio di ictus, circa del 22%.

“Il vaccino antinfluenzale è noto per ridurre il rischio di infarto e ospedalizzazione per le persone con malattie cardiache. Volevamo scoprire se il vaccino ha le stesse qualità protettive per le persone a rischio di ictus. I nostri risultati mostrano che il rischio di ictus è più basso tra le persone che hanno recentemente ricevuto un vaccino antinfluenzale. Questo era vero per tutti gli adulti, non solo per quelli ad alto rischio di avere un ictus” – queste le parole rilasciate tramite comunicato stampa dal dottor Hill.