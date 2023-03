Vallo della Lucania, guida senza patente ad alta velocità e perde il controllo dell’auto

di Redazione ZON

Nella serata del 28 febbraio u.s., i Carabinieri di Vallo della Lucania (SA) sono intervenuti nel comune di Orria (SA), ove un 22enne, mentre era alla guida di un’autovettura con a bordo una 17enne, a causa dell’eccessiva velocità, aveva perso il controllo del mezzo andando a urtare contro gli ulivi posti ai lati della carreggiata.

L’uomo, risultato sprovvisto di patente di guida per non averla mai conseguita, è stato deferito per inosservanza dell’obbligo di dimora nel comune di Salerno a cui era sottoposto, porto abusivo di un coltello a serramanico di cui è stato trovato in possesso, nonché per sottrazione di minori, poiché la ragazza, di cui era in compagnia, si era allontanata, nel febbraio u.s., da una comunità di accoglienza per minorenni di Mercato San Severino (SA). Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza dell’autovettura. A seguito dell’incidente, i due giovani hanno riportato solo delle lievi escoriazioni.